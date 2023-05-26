Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir. LGS'ye girecek olan öğrenciler ise LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS sınav yeri sorgulama ekranı! araması yapıyor.

Lgs sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?merak ediliyor. Lgs, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. 4 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan LGS sınavına kısa süre kala arama motorlarında LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS sınav yeri sorgulama ekranı!araması yapılıyor.

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

LGS giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından bildirildi. Buna göre LGS giriş yerleri 26 Mayıs günü -Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden yayınlanacak.

Mahmut Özer'in konu ile ilişkin açıklaması şöyle oldu:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."