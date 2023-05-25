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LGS sınav görevi ücreti ne kadar? LGS göre yerleri belli oldu mu?

LGS sınav görevi ücreti ne kadar? LGS göre yerleri belli oldu mu?

Gündem Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 4 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin son günlerde detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, LGS sınav görevi ücreti ne kadar? LGS sınav ücretleri ne zaman yatacak?

Lgs'de gözetmen ya da okul görevlisi gibi unvanlarda görev alacak olan öğretmenler, LGS görev yerleri belli oldu mu sorusuna cevap arıyor. Peki,LGS sınav görevi ücreti ne kadar? LGS göre yerleri belli oldu mu?

LGS SINAV GÖREVİ ÜCRETİ NE KADAR?

2023 muhtemel MEB görevli ücretleri şu şekilde;

Başkan: 602₺

Gözetmen: 584₺

Yedek Gözetmen: 438₺

26 Mayıs Cuma günü itibariyle LGS görev yerlerinin MEB tarafından görevli adayları ile paylaşılması bekleniyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

LGS Gündem Eğitim Haberler

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