LGS sınav giriş belgesi nereden alınır 2023? LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir. 2023 yılında LGS sınavına girecek olan öğrenciler ise LGS sınav giriş belgesi nereden alınır 2023? LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? sorularını araştırıyor. İşte LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Lgs sınav giriş belgesi nereden alınır 2023? sorusu merak ediliyor. Bu sisteme göre altı temel ders için -Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi- 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır. 2023 LGS sınavına girecek adayların gündeminde ise LGS sınav giriş belgesi nereden alınır 2023? LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? gibi sorular yer alıyor. LGS sınavına dair detaylar haberimizde...

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR 2023?

LGS sınavına girecek adaylar LGS sınav giriş belgelerine http://www.meb.gov.tr/ adresinden ve e-Okul sisteminden ulaşabilecek.

LGS KALEM VERİLİYOR MU 2023?

LGS sınavında kalem ve silgi verilmiyor.

"* Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

* Öğrenciler sınava gelirken yanlarında, en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

* Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir."

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer''in LGS sınav tarihi ile ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

LGS KAÇ SORU?

Sözel alan için adaylara 50 soru, sayısal alan için adaylara 40 soru olacak şekilde 2023 LGS gerçekleştirilecektir.