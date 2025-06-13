Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan LGS sınav takvimi sayesinde, LGS pazar günü mü sorusunun yanıtı netlik kazanmış durumda. Öğrencilerin sınav günü doğru planlama yapabilmesi adına, LGS 15 Haziran Pazar günü mü yapılacak sorusunun yanıtını bilmek büyük önem taşıyor. Peki, LGS pazar günü mü? LGS 15 Haziran Pazar günü mü? İşte detaylar...

LGS PAZAR GÜNÜ MÜ?

2025 yılı LGS sınavı, 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu nedenle LGS 15 Haziran Pazar günü mü sorusunu soranlar için net bilgi: Sınav pazar günü yapılacak.

LGS KAÇ OTURUM?

Sınav, her yıl olduğu gibi bu yıl da iki oturum halinde uygulanacak. İlk oturum saat 09:30'da başlayacak ve sözel alan sorularını içerecek. Bu oturumda öğrenciler Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil derslerinden oluşan toplam 50 soruyu yanıtlayacak.

İkinci oturum ise saat 11:30'da başlayacak ve sayısal alanı kapsayacak. Matematik ve Fen Bilimleri'nden oluşan bu bölümde 40 soru yer alacak. LGS toplam 90 sorudan oluşacak ve öğrencilerin sınav süresi 155 dakika olacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre 2025 LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Ardından lise tercih süreci başlayacak. Tercihler 14–24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 4 Ağustos 2025 tarihinde duyurulacak.