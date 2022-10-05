LGS Örnek sorular yayınlandı! Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS örnek soruları yayınladı!

Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenmekte olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki soruları internet üzerinden yayınlandı. LGS Örnek soruları, sınava katılacak olan öğrenciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyordu. LGS Sınavı için örnek sorular bir süredir bekleniyordu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Ekim tarihinde LGS Örnek sorular yayınlandı! İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS örnek soruları yayınladı!