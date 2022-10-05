LGS Örnek sorular yayınlandı! Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS örnek soruları yayınladı!
Gündem Haberleri
Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenmekte olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki soruları internet üzerinden yayınlandı. LGS Örnek soruları, sınava katılacak olan öğrenciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyordu. LGS Sınavı için örnek sorular bir süredir bekleniyordu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Ekim tarihinde LGS Örnek sorular yayınlandı! İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS örnek soruları yayınladı!
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında yayınlanacak olan LGS Örnek sorular, sınava katılacak olan adaylar tarafından merak ediliyordu. 5 Ekim tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde konuya dair detaylar paylaşıldı. LGS Örnek sorular yayınlandı! İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS örnek soruları yayınladı!
LGS ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI
2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde gerçekleştirilecek olan LGS sınavına dair örnek sorular 5 Ekim tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca yayınlandı. Örnek soruları görmek isteyen vatandaşlar aşağıda yer alan kısımdan sözel veya sayısal olmak üzere iki farklı seçeneğe erişebilir.