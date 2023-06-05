Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir. 2023 yılında LGS sınavına giren öğrenciler ise LGS okul puan veriyor mu? LGS okul puanı ekleniyor mu? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? sorularını araştırıyor.

Lgs okul puan veriyor mu? LGS okul puanı ekleniyor mu? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? soruları merak ediliyor. Bu sisteme göre altı temel ders için -Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi- 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır. 2023 LGS sınavına girecek adayların gündeminde ise LGS okul puan veriyor mu? LGS okul puanı ekleniyor mu? LGS puanına okul puanı eklenecek mi?gibi sorular yer alıyor. LGS sınavına dair detaylar haberimizde...

LGS OKUL PUAN VERİYOR MU?

LGS puanına okul puanı etkilemiyor. Adaylar LGS puanı ile tercih yapacaklardır. Ancak merkezi sınav puanı eşit olan iki aday ile aynı liseye başvurması durumunda Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne bakılıyor. Bu durumda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılmaktadır.