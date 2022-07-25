LGS nereyi kazandım, hangi liseye yerleştim? LGS sorgulama sayfası!

Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'u Merkezi Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi.Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanması sonrası "Lgs nereyi kazandım, hangi liseye yerleştim?" merak etti. İşte, LGS sorgulama sayfası!

LGS NEREYİ KAZANDIM, HANGİ LİSEYE YERLEŞTİM?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun." açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. LGS tercihlerinin 4 Temmuz-20 Temmuz arasında yapıldığını anımsatan Özer, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ve ile "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Öğrencilerimiz, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek." bilgisini verdi.

YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA SAYFASI