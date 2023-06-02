Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir. 2023 yılında LGS sınavına girecek olan öğrenciler ise LGS ne zaman, saat kaçta 2023? LGS hangi gün yapılacak? LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? sorularına yanıt arıyor. İşte LGS sınav tarihi!

Lgs ne zaman, saat kaçta 2023? sorusu merak ediliyor. Bu sisteme göre altı temel ders için -Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi- 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır. 2023 LGS sınavına girecek adayların gündeminde ise LGS'ye kaç gün kaldı? LGS ne zaman, saat kaçta? gibi sorular yer alıyor. LGS sınavına dair detaylar haberimizde...

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer''in LGS sınav tarihi ile ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

LGS KAÇ SORU?

Sözel alan için adaylara 50 soru, sayısal alan için adaylara 40 soru olacak şekilde 2023 LGS gerçekleştirilecektir.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden üzerinden her sene ilan ediliyor.

LGS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

2 Haziran itibari ile LGS sınavına 2 gün kaldı.