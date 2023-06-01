Liselere Geçiş Sınavı (LGS), ortaokul öğrencilerinin girdiği liselere yerleştirme sınavıdır. Öğrencilerin bugünlerde sıklıkla arattığı LGS ne zaman, saat kaçta 2023? LGS hangi gün yapılacak? LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? Sorularına cevap aranıyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için başvurular merkezî olarak bakanlık tarafından yapılmaktadır. Başvurular genel olarak Nisan ayında yapılmaktadır. Sınav giriş yerleri ise Mayıs ayında e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edilmektedir. Öğrenciler ise sıklıkla LGS ne zaman, saat kaçta 2023? LGS hangi gün yapılacak? LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? Sorularına cevap arıyor.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

Liselere Geçiş Sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

LGS KAÇ SORU?

Sözel alan için adaylara 50 soru, sayısal alan için adaylara 40 soru olacak şekilde 2023 LGS gerçekleştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere yardımcı kaynak olabilmesi amacıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren her ay düzenli olarak örnek soru yayımlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan örnek sorularda Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 10 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden ise 5 soru bulunmaktadır.