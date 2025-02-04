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LGS ne zaman 2025? LGS başvuru tarihleri belli oldu mu? LGS kılavuzu yayınlandı mı?

LGS ne zaman 2025? LGS başvuru tarihleri belli oldu mu? LGS kılavuzu yayınlandı mı?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihini açıkladı. Peki, LGS 2025 ne zaman yapılacak? LGS başvuruları hangi tarihlerde alınacak? LGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar!

MEB'in duyurusuna göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav, önceki yıllarda olduğu gibi sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde gerçekleşecek. Peki, LGS başvuruları nasıl yapılacak? LGS kılavuzu yayımlandı mı? Detaylar haberimizde...

LGS NE ZAMAN 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2025 LGS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl sınav başvuruları 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuru tarihlerinin de benzer bir dönemde olması bekleniyor.

LGS ne zaman 2025? LGS başvuru tarihleri belli oldu mu? LGS kılavuzu yayınlandı mı?

LGS KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Başvuru kılavuzu yayımlandığında, detaylı bilgilere MEB'in resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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