LGS ne zaman 2022? LGS sınavı yarın mı? LGS'ye kaç gün kaç saat var? LGS sınav oturumları saat kaçta? LGS sınav giriş belgesi sorgulama! - Haberler

Lgs ne zaman 2022? LGS sınavı yarın mı? LGS'ye kaç gün kaldı ve ne zaman olacağı sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nasıl olacak ve hangi tarihte olduğu öğrenciler tarafından gündeme geliyor. Peki, LGS'ye kaç gün kaldı? 2022 LGS ne zaman?

2022 LGS NE ZAMAN?

2022 LGS 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09:30'da başlayacak olan sınavın ikinci oturumu saat 11.30'da yapılacak. LGS sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika ve LGS sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS'DE KAÇ SORU VAR, SÜRE NE KADAR?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

LGS'ye kaç gün kaldığı sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. Bu sene LGS 5 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Sınava 1 gün kalmıştır. 2022 LGS sınavı yarın sabah yapılacak. Tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.

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