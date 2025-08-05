LGS nakilleri ne zaman yapılacak? 1. nakil başvuru tarihi LGS 2025!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS yerleştirme takvimi kapsamında nakil başvuru tarihlerini resmen açıkladı. "LGS nakilleri ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı artık netleşti. İşte 2025 LGS nakil sürecine dair detaylar…

LGS 1. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

LGS 1. nakil dönemi başvuruları 4–6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Bu ilk nakil döneminde, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler boş kontenjanlar üzerinden yeniden tercih yapabilecek.

2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

LGS 2. nakil başvuruları 8–12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Nakil sonuçları ise 14 Ağustos 2025'te duyurulacak. Bu dönemde okul değişikliği yapmak isteyen öğrenciler veya yerleştiği okuldan memnun olmayanlar yeni tercihler yapabilir.

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Öğrenciler en fazla 3 tercih hakkına sahip olacak ve tercihlerini aynı okul türünden seçebilecek.