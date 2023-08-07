LGS nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 2. NAKİL SONUÇLARI! LGS 2.tercih sonuçları nereden bakılıyor?

LGS 2. nakil sonuçları merakla bekleniyor. LGS 2. tercih sonuçlarına nasıl ve nereden bakılacağına dair bilgiler aşağıda yer almaktadır. Tercih yapan öğrenciler tarafından ikinci nakil sonuçları açıklandı mı sorusu araştırılmaktadır. Peki, LGS nakil sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

1 milyon 30 bin 195 öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı'nın 2.nakil sonuçları açıklandı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından LGS 2. nakil sonuçları araştırılmaktadır. 2023 LGS tercih yerleştirme sonuçlarının 24 Temmuz'da açıklanmasının ardından 2. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, LGS nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 2.tercih sonuçları nereden bakılıyor? İşte, LGS 2. NAKİL SONUÇLARI!

LGS'DE 562 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI!

MEB'ten öğrencilerin ve öğretmenlerin dikkatini çeken bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda sınava dair istatistikler yer aldı. Buna göre sınava katılım oranı yüzde 82 olarak belirtilirken sınava giren 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin 562'si tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILDI?

Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlandı. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da gerçekleştirdi.

LGS 2.NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği sınavın nakil sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi Twitter hesabından LGS 2. nakil sonuçlarının 7 Ağustos Pazartesi günü açıklandığını duyurmuştur.