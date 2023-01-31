LGS kalkacak mı 2023 ve bu sene LGS yapılmayacak mı gibi sorular sosyal medyada en çok konuşulan eğitim konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar LGS Kalkacak mı 2023? Bu sene LGS yapılmayacak mı gibi soruların yanıtların araştırdı.

Son 20 yılda 5 kez değişen sınav sistemi eğitim dünyasının her yıl merak ettiği soruların hedefi oluyor. LGS hakkında son günlerde LGS Kalkacak mı 2023? Bu sene LGS yapılmayacak mı gibi konular araştırılıyor. Peki, LGS Kalkacak mı 2023? Bu sene LGS yapılmayacak mı?

LGS NEDİR?

Liselere Geçiş Sistemi, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir.

LGS KALKACAK MI 2023?

Sosyal medyada yapılan yorumlar spekülasyondan ibaret olup LGS hakkında bu yönde herhangi bir açıklama gelmedi.