Liseye geçmeye hazırlanan öğrenciler tarafından katılım sağlanan LGS kaç saat sürüyor? Şeklinde araştırmalar devam ediyor. Bugün uygulanacak olan sınavın oturum saati, başlangıç saati ve bitiş saati araştırılıyor. Peki, LGS kaç saat sürüyor? LGS giriş-çıkış saatleri 2023! LGS ilk oturum ne kadar sürecek, saat kaçta bitecek?

Lgs kaç saat sürüyor? Sorusu, özellikle bugün uygulanacak olan sınav ile birlikte birçok vatandaş tarafından aktif olarak internet üzerinde araştırılıyor. LGS sınavın oturum saati, başlangıç saati ve bitiş saati, konu hakkında en çok merak edilen hususlar arasında yer alıyor ve araştırmalar devam ediyor. Peki, LGS kaç saat sürüyor? LGS giriş-çıkış saatleri 2023! LGS ilk oturum ne kadar sürecek, saat kaçta bitecek?

LGS KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

LGS sınavında adaylara 50 soru için 75 dakika süre tanınmaktadır. Türkçe 'den 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 10, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 'ten 10, Yabancı Dil'den ise 10 soru olacak. Sayısal bölüm (80 dakika)den Matematik 'den 20 ve Fen Birlikleri'nden 20 soru sorulacaktır.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 2018'den beri uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması bu yıl da devam edecek.

Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

ERDOĞAN'DAN LGS ÖĞRENCİLERİNE BAŞARI DİLEĞİ

Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyerek, " Lgs'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavlarına girecek öğrencilerle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.