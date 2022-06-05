LGS'ye kaç kişi girecek 2022? LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Bugün ne sınavı var? LGS'ye toplam kaç kişi katılıyor? - Haberler

LGS'ye kaç kişi girecek 2022? LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Bugün ne sınavı var? LGS'ye toplam kaç kişi katılıyor?
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LGS sınavına saatler kala öğrenciler ve vatandaşlar, LGS kaç kişi girecek? LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Bugün ne sınavı var? LGS'ye toplam kaç kişi katılıyor? merak ediyor. Peki, LGS'ye toplam kaç öğrenci girecek? LGS 3 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor yoksa 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? İşte tüm detaylar...
Heyecanla beklenen LGS sınavına saatler kala, LGS kaç kişi girecek? LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Bugün ne sınavı var? LGS'ye toplam kaç kişi katılıyor? merak ediliyor. LGS saat kaçta? Bugün ne sınavı var? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm tarihler...
2022 LGS 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09:30'da başlayacak olan sınavın ikinci oturumu saat 11.30'da yapılacak.
MEB, 2022 yılında 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin LGS'ye katıldığını açıkladı.
Evet, LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Üniversiteye geçiş sınavlarında ise (TYT'de) 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
LGS'ye kaç gün kaldığı sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. Bu sene LGS 5 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Sınava 1 gün kalmıştır. 2022 LGS sınavı bu sabah (5 Haziran Pazar sabahı) yapılacak. Tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.