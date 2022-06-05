LGS'ye kaç kişi girecek 2022? LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Bugün ne sınavı var? LGS'ye toplam kaç kişi katılıyor? - Haberler

Heyecanla beklenen LGS sınavına saatler kala, LGS kaç kişi girecek? LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Bugün ne sınavı var? LGS'ye toplam kaç kişi katılıyor? merak ediliyor. LGS saat kaçta? Bugün ne sınavı var? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm tarihler...

2022 LGS NE ZAMAN?

2022 LGS 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09:30'da başlayacak olan sınavın ikinci oturumu saat 11.30'da yapılacak.

LGS'YE KAÇ KİŞİ KATILACAK 2022?

MEB, 2022 yılında 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin LGS'ye katıldığını açıkladı.

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Evet, LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Üniversiteye geçiş sınavlarında ise (TYT'de) 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

LGS'DE KAÇ SORU VAR, SÜRE NE KADAR?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

LGS'ye kaç gün kaldığı sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. Bu sene LGS 5 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Sınava 1 gün kalmıştır. 2022 LGS sınavı bu sabah (5 Haziran Pazar sabahı) yapılacak. Tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.

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