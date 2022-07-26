LGS ikinci tercihler ne zaman? 2022 Ek Yerleştirme tarihleri! - Haberler

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LGS ikinci tercihler ne zaman? 2022 Ek Yerleştirme tarihleri!

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LGS ikinci tercihler ne zaman? 2022 Ek Yerleştirme tarihleri!

LGS tercih sonuçları, 2022 lise tercih sonuçları meb.gov.tr üzerinden açıklandı! LGS tercih sonuçları meb.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Peki, LGS ikinci tercihler ne zaman? İşte, 2022 Ek Yerleştirme tarihleri!

Lgs tercih sonuçları açıklandı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandığını bildirdi. Peki, LGS ikinci tercihler ne zaman?

LGS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

Nakil başvuru süreci, LGS sonuçları sonrasında başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre lise nakil süreçlerine ilişkin tarih şu şekilde:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

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