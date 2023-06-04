Bugün Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler LGS ikinci oturum ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sorusunu araştırmakta. Peki, LGS ikinci oturum ne zaman, saat kaçta başlıyor? LGS ikinci oturum saat kaçta başlayacak? LGS ikinci oturum süresi ne kadar?

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler tarafından LGS ikinci oturum ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sorusu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. LGS sınavın oturum saati, başlangıç saati ve bitiş saati, konu hakkında en çok merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Peki, LGS ikinci oturum ne zaman, saat kaçta başlıyor? LGS ikinci oturum saat kaçta başlayacak? LGS ikinci oturum süresi ne kadar?

LGS İKİNCİ OTURUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; İkinci oturum saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sona erecek. İki oturum arasında toplamda 45 dakikalık bir süre bulunuyor. LGS 1. ve. 2. oturumları toplam 155 dakika sürecek.

LGS İKİNCİ OTURUM KAÇ SORU?

Sayısal bölüm (80 dakika)den Matematik 'den 20 ve Fen Birlikleri'nden 20 soru sorulacaktır.

İSTANBUL'DA LGS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentteki toplu taşıma araçlarının, yarın gerçekleştirilecek LGS'ye girecek öğrenciler ile görevlilere 07.30 ila 15.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Öğrencilerin giriş belgelerini, sınav görevlilerinin ise görevli olduklarına dair belgelerini göstererek, İstanbulkart'larını kullanmadan, toplu ulaşım entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve deniz motorları ile ücretsiz yolculuk yapabilecekleri kaydedildi.