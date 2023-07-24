Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları ilan etti. Heyecanlı bir bekleyiş içerisinde olan öğrenciler, sonuçları "sonuc.meb.gov.tr" internet sitesinden görebilecek. Arama motorlarında LGS ek tercih ne zaman? 2. tercih ne zaman yapılacak LGS? Lise 2. tercihler ne zaman? soruları aratılıyor.

Lgs ek tercih ne zaman? 2. tercih ne zaman yapılacak Lgs? Lise 2. tercihler ne zaman? merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler tercih sonuçlarını MEB'in internet sitesinden öğrenebilecek. Sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Peki, LGS ek tercih ne zaman? 2. tercih ne zaman yapılacak LGS? Lise 2. tercihler ne zaman?

LGS EK TERCİH NE ZAMAN?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacaktır. Ek tercihler ise 31 Temmuz ve 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması, 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı, 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması, 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı, 7 Ağustos 2023

NAKİL TERCİH TARİHLERİ

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da ilan edilmesi bekleniyor. 24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

KAÇ KONTENJAN AYRILMIŞTI?

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.

YERLEŞTİRME DETAYLARI

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

2023 LİSE TERCİH SONUÇLARI!

LGS sonuçları MEB'in resmi sitesinden erişime açıldı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da açıklanacak, tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları 24 Temmuz'da erişime açıldı.

LİSE TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS tercih sonuçları 24 Temmuz günü https://www.meb.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA!