LGS'de iptal edilen soru var mı? 2022 LGS sınavında yanlış soru, iptal edilen soru oldu mu? LGS 2022 hatalı olan soru var mı? - Haberler

Lgs sınavında hatalı soru var mı? Lgs'de iptal edilen soru var mı? LGS iptal edilen hatası soru çıktı mı? LGS'de hatalı soru soruldu mu? LGS cevabı yanlış olan soru var mı? gündemin merak eidlen konuları arasında geliyor. Ayrıntılar yazımızda...

LGS 2022'DE İPTAL EDİLEN HATALI SORU VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı'nın Editör masasında soruları yanıtladı. Özer, önceki pazar gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "LGS'de iptal edilen soru var mı?" tartışmasını ise, " LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok " sözleriyle noktaladı. Özer ayrıca, "(3600 ek gösterge) 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre LGS 2022'de iptal edilen hatalı bir soru bulunmamaktadır.

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