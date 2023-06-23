Ortaokul mezunu öğrencilerin, liselere yerleşebilmek için girdiği LGS sonuçları açıklandı. Peki LGS birincisi kim oldu 2023? Bu sene LGS'de kim 1. oldu? Merak edildi.

Lgs birincisi kim oldu? Ortaokul mezunu öğrencilerin, liselere yerleşebilmek için girdiği LGS sonuçları açıklandı. Peki LGS birincisi kim oldu 2023? Bu sene LGS'de kim 1. oldu? Merak edildi. İşte detaylar...

LGS 1. Sİ KİM OLDU?

1 milyon 30 bin 195 öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı az önce açıklandı. Bakanlıktan gelen açıklamada ise çarpıcı istatistikler yer aldı. Buna göre sınava giren 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin 562'si tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

LGS 2023 KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI?

MEB'ten öğrencilerin ve öğretmenlerin dikkatini çeken bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda sınava dair istatistikler yer aldı. Buna göre sınava katılım oranı yüzde 82 olarak belirtilirken sınava giren 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin 562'si tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.

KILAVUZ 26 HAZİRAN'DA, TERCİHLER 3-19 TEMMUZ'DA

Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

1 MİLYON 246 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.