LGS sonuçlarına göre hiçbir liseye yerleşemeyen öğrencilerin merakla beklediği 3. nakil tercihleri hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Yerleşemeyen öğrencilerin ne yapması gerektiği konusu ise merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Lgs 2.nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından 3. nakil tercihi olacak mı sorusu araştırılmaktadır. 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasının ardından 3.nakil sonuçları olacak mı merak konusu oldu. Peki, LGS 3. nakil tercihi olacak mı? Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? İşte detaylar...

LGS'DE 562 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI!

MEB'ten öğrencilerin ve öğretmenlerin dikkatini çeken bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda sınava dair istatistikler yer aldı. Buna göre sınava katılım oranı yüzde 82 olarak belirtilirken sınava giren 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin 562'si tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.

LGS 2.NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği sınavın nakil sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabından LGS 2. nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. LGS 2.nakil sonuçlarını öğrenmek için LGS NAKİL SONUÇLARI! yazısına tıklayınız.