Lise yerleştirme sonuçları ve LGS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı gündeme geliyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve LGS tercih sorgulama nasıl yapılır araştırılıyor. Peki, LGS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı? MEB lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sorgulama nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınav sonuçları açıklanmasının ardından öğrenciler tercihlerini yaptı. LGS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı? MEB lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sorgulama nasıl yapılır? sorularına yanıt aranıyor. LGS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı? MEB lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sorgulama nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

LGS 2023 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS sonuçları MEB'in resmi sitesinden erişime açıldı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da açıklanacak, tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. LGS tercih sonuçları MEB'in takvimine göre, 24 Temmuz Pazartesi günü açıklanacaktır. Sonuçların ilanının ardından nakil süreci de başlayacaktır.

MEB LİSE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.

LGS TERCİH SORGULAMA NASIL YAPILIR?

LGS tercihlerini öğrenmek için meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.