Yılbaşının yaklaşması ile birlikte ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavların tarihi merak ediliyor. Bu sınavlar arasında LGS sınavı da bulunuyor ve adaylar, LGS 2023 ne zaman yapılacak? LGS 2023 hangi tarihte, ne zaman gerçekleştirilecek? Soruları merak ediyor. Peki, LGS 2023 ne zaman yapılacak? LGS 2023 hangi tarihte, ne zaman gerçekleştirilecek? 2023 LGS hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2023 LGS tarihi!

Lgs 2023 sınavına katılacak olan adaylar tarafından 2023 yılı içerisinde LGS sınavının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor ve LGS 2023 ne zaman yapılacak? LGS 2023 hangi tarihte, ne zaman gerçekleştirilecek? Soruları araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için LGS 2023 ne zaman yapılacak?Sorusunu yanıtladık. Peki, LGS 2023 ne zaman yapılacak? LGS 2023 hangi tarihte, ne zaman gerçekleştirilecek? 2023 LGS hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2023 LGS tarihi!

LGS 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

90 Sorudan oluşmakta olan çoktan seçmeli LGS sınavının, 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. İki oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan sınavın, birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacaktır.

LGS KAÇ SORU?

Sözel alan için adaylara 50 soru, sayısal alan için adaylara 40 soru olacak şekilde 2023 LGS gerçekleştirilecektir.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden üzerinden her sene ilan ediliyor.