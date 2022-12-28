Liselere Geçiş Sistemi sınavı için 2023 yılında hangi tarihler arasında gerçekleştirileceğine dair araştırmalar başladı. Bu nedenle LGS 2023 ne zaman? Sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, LGS 2023 ne zaman? LGS 2023 hangi tarihte yapılacak? 2023 LGS sınavı hangi tarihlerde, ne zaman gerçekleştirilecek?

Lgs 2023 ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS 2023 sınavının hangi tarihler arasında yapılacağını merak eden adaylar, LGS 2023 ne zaman? LGS 2023 hangi tarihte yapılacak? Sorularını araştırıyor. 90 Sorudan oluşan ve iki oturum şeklinde gerçekleştirilen LGS 2023 ne zaman? LGS 2023 hangi tarihte yapılacak? 2023 LGS sınavı hangi tarihlerde, ne zaman gerçekleştirilecek?

LGS 2023 NE ZAMAN?

2022 yılı için 5 Haziran Pazar tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavı, 2023 yılında ise 4 Haziran Pazar günü tarihinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

LGS KAÇ SORU?

Sınavda, Sözel (75 dakika) bölümden yani Türkçe 'den 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 10, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 'ten 10, Yabancı Dil'den ise 10 soru olacak. Sayısal bölüm (80 dakika)den Matematik 'den 20 ve Fen Birlikleri'nden 20 soru sorulacaktır.