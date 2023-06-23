Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS sınav sonuçları açıklandı. Heyecanlı bekleyiş son buldu. Öğrenciler ise sonuçlarını merak ediyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı sınava dair istatistikleri paylaştı. Peki, LGS 2023 kaç kişi full çekti? LGS 2023 kaç kişi fulledi? LGS 2023 kaç kişi tam puan aldı? LGS 2023 kaç kişi 500 puan aldı? LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? LGS tercihleri ne zaman? LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih dönemi 2023! 2023 LGS sonuçları sorgulama ekranı!

İyi bir liseye yerleşmek için milyonlarca ortaokul öğrencisi LGS sınavına girdi. MEB'den gelen açıklamada ise sonuçların açıklandığı duyuruldu. MEB ise sınava dair dikkat çeken istatistikler paylaştı. Peki, LGS 2023 kaç kişi full çekti? LGS 2023 kaç kişi fulledi? LGS 2023 kaç kişi tam puan aldı? LGS 2023 kaç kişi 500 puan aldı? LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? LGS tercihleri ne zaman? LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih dönemi 2023! 2023 LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçları nereden bakılır?

LGS 2023 KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ? LGS 2023 KAÇ KİŞİ FULLEDİ?

1 milyon 30 bin 195 öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı az önce açıklandı. Bakanlıktan gelen açıklamada ise çarpıcı istatistikler yer aldı. Buna göre sınava giren 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin 562'si tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

LGS 2023 KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI?

MEB'ten öğrencilerin ve öğretmenlerin dikkatini çeken bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda sınava dair istatistikler yer aldı. Buna göre sınava katılım oranı yüzde 82 olarak belirtilirken sınava giren 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin 562'si tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.

LGS SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR? LGS SINAV SONUÇ EKRANI 2023!

4 Haziran'da 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin sınava girdiği LGS sınavı açıklandı. MEB'in açıkladığı sınav sonuç bilgileri yine MEB'in ekranından sorgulanıyor. İşte o ekran: https://sonuc.meb.gov.tr

LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2023 LGS Tercih Kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayınlanacak.

LGS TERCİH DÖNEMİ 2023!

4 Haziran'da 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin sınava girdiği LGS MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2023 LGS Tercih dönemi 3 - 19 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

2023 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre 2023 LGS tercih yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz'da açıklanacak.