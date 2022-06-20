8. sınıf öğrencilerin girdiği Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) 5 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın bitmesiyle beraber öğrencilerin 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir soruları gündeme geliyor. LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 2022 LGS taban ve tavan puanları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

LGS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavı 5 Haziran Pazar 2022 tarihinde 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. LGS'nin bitmesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Ancak henüz yeni bir açıklama bulunmuyor.

LGS SINAVI

Bu sisteme göre altı temel ders için -Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce) ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi- 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır.

LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanmaktadır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğlen uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere sınavda toplam 90 soru bulunmaktadır.

LGS'nin ilk oturumu Türkiye saatiyle saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlamaktadır.

Sözel derslerde soru başına 1.5 dakika, sayısal derslerde ise soru başına 2 dakika zaman verilmiştir.

Sözel bölüm 50 soru olup 75 dakika, Sayısal bölüm 40 soru olup 80 dakika sürmektedir.

Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürür ve mazeret sınavı bulunmamaktadır.

Bir önceki sistem olan TEOG sistemine göre sorular daha seçicidir ve öğrencilerin genel kanaatine göre LGS daha zordur.

Ortaöğretim kurumlarına merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme olmak üzere iki farklı öğrenci yerleştirme sistemiyle öğrenci alımı yapılmaktadır. Merkezi Yerleştirme, LGS sınavı ile öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda LGS sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirme türüdür. Yerel Yerleştirme ise okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde alınarak yapılan yerleştirme şeklidir.

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