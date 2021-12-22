LGS 2022 ne zaman? LGS 2022 tarihi belli oldu mu? Öğrencilerin merak konusu…

Lgs 2022 sınav takvimi son zamanlarda geleceğin lise adaylarının merak konusu haline geldi. 2022 LGS ne zaman, tarihi belli oldu mu? Sorularına yanıt aramaya başlandı. Geçtiğimiz sene, MEB tarafından açıklanan tabloya göre lise sınavı 6 Haziran tarihinde yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 2022 sınav tarihi açıklaması bekleniyor. İki oturum olarak düzenlenecek LGS sınavında, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik olmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılmaktadır. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacaktır. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacaktır. LGS 2022 ne zaman? LGS 2022 tarihi belli oldu mu?

LGS 2022 NE ZAMAN?

LGS 2022 sınav takvimi son zamanlarda geleceğin lise adaylarının merak konusu haline geldi. 2022 LGS ne zaman, tarihi belli oldu mu? Sorularına yanıt aramaya başlandı.Geleceğin lise adaylarının LGS sınav tarihi merak edilenler arasında oldu. 2022 LGS'nin ne zaman yapılacağı belli oldu mu? ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2022 sınav takviminin açıklandığını öğrencilere duyurdu.Bununla beraber, 2022 LGS henüz açıklanmadı. LGS geçtiğimiz yıl 6 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlamıştı.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulmuştu. 75 dakika yanıtlama süresi verilmişti. İkinci oturumda ise öğrencilere, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulmuştu. Cevaplamaları için 80 dakika süre verilmişti.

Bu süreçte bilgiler geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

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