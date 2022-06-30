LGS 2022 full yapan var mı? LGS puanına okul puanı ekleniyor mu? LGS sınav sonuçları açıklandı!

Lgs sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren, LGS 2022 full yapan var mı veLGS puanına okul puanı ekleniyor mu sorularını araştıran adaylar, LGS tercihleri genel yüzdelik dilime göre mi yapılacak veyüzdelik dilim Türkiye genel mi il mi sorularına yanıt aranıyor. LGS 2022 full yapan var mı, LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, okul puanı LGS'yi etkiler mi 2022 merak ediliyor. LGS 2022 full yapan var mı? LGS puanına okul puanı ekleniyor mu? Detaylar haberimizdedir…

LGS 2022 FULL YAPAN VAR MI?

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

LGS PUANINA OKUL PUANI EKLENİYOR MU?

LGS puanına okul puanı etkilemiyor. Adaylar LGS puanı ile tercih yapacaklardır. Ancak merkezi sınav puanı eşit olan iki aday ile aynı liseye başvurması durumunda Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne bakılıyor. Bu durumda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılmaktadır.