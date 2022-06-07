LGS 2022 Fen Bilgisi soru ve cevapları! MEB 2022 LGS Fen Bilgisi (Sayısal) soruları ve cevapları nedir? 2022 LGS Fen Bilgisi cevap anahtarı! - Haberler

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. Öğrenciler sınavın ardından doğru ve yanlışlarını kontrol etmek için LGS cevap anahtarı araştırması yapmaktadır. Peki, LGS 2022 Fen Bilgisi soru ve cevapları! MEB 2022 LGS Fen Bilgisi (Sayısal) soruları ve cevapları nedir? 2022 LGS Fen Bilgisi cevap anahtarı!

LGS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS 2022 FEN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

2022 LGS Fen Bilgisi soruları şöyle:

LGS 2022 Fen Bilgisi Sorularının Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız...

LGS 2022 FEN BİLGİSİ CEVAP ANAHTARI

1. sorunun cevabı : D

2. sorunun cevabı : B

3. sorunun cevabı : C

4. sorunun cevabı : A

5. sorunun cevabı : C

6. sorunun cevabı : B

7. sorunun cevabı : C

8. sorunun cevabı : D

9. sorunun cevabı : A

10. sorunun cevabı : C

11. sorunun cevabı : D

12. sorunun cevabı : A

13. sorunun cevabı : B

14. sorunun cevabı : B

15. sorunun cevabı : A

16. sorunun cevabı : C

17. sorunun cevabı : B

18. sorunun cevabı : D

19. sorunun cevabı : A

20. sorunun cevabı : B

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