LGS 2. tercih ne zaman? LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

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LGS 2. TERCİH NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, https://meb.gov.tr internet adresinden açıkladı. Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da gerçekleştirdi.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS tercih sonuçlarını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacaktır. Ek tercihler ise 31 Temmuz ve 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması, 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı, 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması, 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı, 7 Ağustos 2023

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!