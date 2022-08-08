LGS 2. Nakil sonuçları nasıl öğrenilir? LGS yerleştirme ekranı!

Lgs'de yerleştirmeye esas 2. nakil sonucu açıklandı. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 97'si istediği okula yerleşmiş oldu. Peki, LGS 2. Nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, LGS yerleştirme ekranı ve merak edilen diğer detaylar…

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, 2 nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi. Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9- 17 Ağustos'ta alınacağı ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar" dedi.

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