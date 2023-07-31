Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını açıkladı. Ardından ise LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 2. nakil başvuru ekranı! LGS 2. tercih nasıl yapılır? soruları gündeme geldi.

Lgs 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 2. nakil başvuru ekranı! LGS 2. tercih nasıl yapılır? araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Arama motorlarında ise LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 2. nakil başvuru ekranı! LGS 2. tercih nasıl yapılır? soruları araştırılıyor.

LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS 2. TERCİH NE ZAMAN?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacaktır. Ek tercihler ise 31 Temmuz ve 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması, 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı, 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması, 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı, 7 Ağustos 2023

NAKİL TERCİH TARİHLERİ

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da ilan edilmesi bekleniyor. 24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

2023 LİSE TERCİH SONUÇLARI!

LGS sonuçları MEB'in resmi sitesinden erişime açıldı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da açıklanacak, tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları 24 Temmuz'da erişime açıldı.