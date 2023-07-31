LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS 1. nakil tercih işlemleri yapıldı. LGS 1. nakil tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar ise LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. yerleştirme sonuçları 2023! LGS sonuç sorgulama nereden yapılır? sorularına yanıt aradı.

Lgs 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. yerleştirme sonuçları 2023! LGS sonuç sorgulama nereden yapılır? merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları ilan etti. LGS 1. nakil işlemlerini tamamlayanlar ise LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. yerleştirme sonuçları 2023! LGS sonuç sorgulama nereden yapılır? araması yapıyor.

LGS 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS 1. nakil tercih sonuçları henüz açıklanmadı. LGS 1. nakil tercih sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

LGS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacaktır. Ek tercihler ise 31 Temmuz ve 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması, 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı, 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması, 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı, 7 Ağustos 2023

NAKİL TERCİH TARİHLERİ

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da ilan edilmesi bekleniyor. 24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

KAÇ KONTENJAN AYRILMIŞTI?

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.

2023 LİSE TERCİH SONUÇLARI!

LGS sonuçları MEB'in resmi sitesinden erişime açıldı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da açıklanacak, tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları 24 Temmuz'da erişime açıldı.