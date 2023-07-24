LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS 1. nakil tercih başvuruları ne zaman ve LGS 1. nakil tercih başvurusu nasıl yapılır gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını açıkladı. LGS 1. nakil tercih başvuruları ne zaman? LGS 1. nakil tercih başvurusu nasıl yapılır? soruları gündeme geliyor. Peki, LGS 1. nakil tercih başvuruları ne zaman? LGS 1. nakil tercih başvurusu nasıl yapılır?

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, www.meb.gov.tr internet adresinden açıkladı. LGS 1. nakil tercih başvuruları ne zaman? LGS 1. nakil tercih başvurusu nasıl yapılır? sorularına yanıt aranıyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS 1. nakil tercih başvuruları ne zaman ve LGS 1. nakil tercih başvurusu nasıl yapılır gündeme geliyor. LGS 1. nakil tercih başvuruları ne zaman? LGS 1. nakil tercih başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

LGS 1. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS tercih sonuçlarını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacaktır. Ek tercihler ise 31 Temmuz ve 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması, 24 - 28 Temmuz 2023

LGS 1. NAKİL TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, https://meb.gov.tr internet adresinden açıkladı. Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da gerçekleştirdi.