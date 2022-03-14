Leylim Yar sözleri! Canbay & Wolker - Leylim Yar şarkı sözleri nelerdir? Leylim Yar rap sözleri ve şarkı hakkında bilgiler
- Güncelleme:
Canbay & Wolker ikilisinin yeni şarkısı Leylim Yar Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1.3 milyon izlenme ve 65 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Leylim Yar sözleri nelerdir? Canbay & Wolker - Leylim Yar tüm şarkı sözleri nedir? Canbay & Wolker - Leylim Yar rap sözleri!
Canbay & Wolker - Leylim Yar şarkı sözlerinin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Canbay & Wolker ikilisine aittir.
CANBAY & WOLKER - LEYLİM YAR SÖZLERİ
Sana göre benden adam olmaz ya
Olsun ya varsın olmasın
Bana göre senden gece olmaz yar
Olmadı!
Leylim yar leylim yar leylim yar
-----
Allah gönlüne göre versin
Ay, ay ay
O gece bana bir söz verdin
Oy oy, oy oy
Beni görmeden ölemezsin
Aşka yetmedi zaman
Kasımda kârlıyım etmedim zarar
Ama neylesin yanan
Çok gülme ki sana değmesin nazar
-----
Çıktın gittin bi' anda
Umrumda mı hiç sanmam
Sen de yanarsın inşallah
Ettirdin beni İllallah
-----
Çıktın gittin bir anda
Umrumda mı hiç sanmam
Sen de yanarsın inşallah
Ettirdin beni illallah
-----
Sana göre benden adam olmaz ya
Olsun ya varsın olmasın
Bana göre senden gece olmaz yar
Olmadı!
Leylim yar leylim yar leylim yar
-----
Gönül ister bilemem ki
Sormadın halimi göremezsin
Ölüm gelmez, çözemezsin
Sen daha neyi neyi bileceksin?
Bi' elini ver bana yanımda kal
Uzakta değil ama yakında san
Denizler aşardık istersen gel
Cebimde kalmadı ömrümden al
Dilimde kalmadı tüy
Sabrımı taşırdılar
Zaten geceleri uyumuyom
Üstüne her sabah uykumu kaçırdılar!
San artık her şey güzel ama
Büyüdük bak hayat böyle mi geçer
Yalandan olsa da gül bana
Çatkapı bir gün gelecek ecel
-----
Bana göre senden gece olmaz yar
Leylim yar, boşver
-----
Sana göre benden adam olmaz ya
Olsun ya, varsın olmasın
Bana göre senden gece olmaz yar
Olmadı!
Leylim yar leylim yar leylim yar