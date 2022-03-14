Leylim Yar sözleri! Canbay & Wolker - Leylim Yar şarkı sözleri nelerdir? Leylim Yar rap sözleri ve şarkı hakkında bilgiler

Canbay & Wolker - Leylim Yar şarkı sözlerinin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Canbay & Wolker ikilisine aittir.

CANBAY & WOLKER - LEYLİM YAR SÖZLERİ

Sana göre benden adam olmaz ya

Olsun ya varsın olmasın

Bana göre senden gece olmaz yar

Olmadı!

Leylim yar leylim yar leylim yar

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Allah gönlüne göre versin

Ay, ay ay

O gece bana bir söz verdin

Oy oy, oy oy

Beni görmeden ölemezsin

Aşka yetmedi zaman

Kasımda kârlıyım etmedim zarar

Ama neylesin yanan

Çok gülme ki sana değmesin nazar

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Çıktın gittin bi' anda

Umrumda mı hiç sanmam

Sen de yanarsın inşallah

Ettirdin beni İllallah

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Çıktın gittin bir anda

Umrumda mı hiç sanmam

Sen de yanarsın inşallah

Ettirdin beni illallah

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Sana göre benden adam olmaz ya

Olsun ya varsın olmasın

Bana göre senden gece olmaz yar

Olmadı!

Leylim yar leylim yar leylim yar

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Gönül ister bilemem ki

Sormadın halimi göremezsin

Ölüm gelmez, çözemezsin

Sen daha neyi neyi bileceksin?

Bi' elini ver bana yanımda kal

Uzakta değil ama yakında san

Denizler aşardık istersen gel

Cebimde kalmadı ömrümden al

Dilimde kalmadı tüy

Sabrımı taşırdılar

Zaten geceleri uyumuyom

Üstüne her sabah uykumu kaçırdılar!

San artık her şey güzel ama

Büyüdük bak hayat böyle mi geçer

Yalandan olsa da gül bana

Çatkapı bir gün gelecek ecel

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Bana göre senden gece olmaz yar

Leylim yar, boşver

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Sana göre benden adam olmaz ya

Olsun ya, varsın olmasın

Bana göre senden gece olmaz yar

Olmadı!

Leylim yar leylim yar leylim yar

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