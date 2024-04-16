Leyla Usta ve Eşi Teknolojiye Rağmen Demircilik Mesleğini Yıllardır Sürdürüyor

Leyla usta ve eşi teknolojiye rağmen demircilik mesleğini yıllardır sürdürüyor

60 yaşındaki demirci ustası Leyla Keskin, adeta gençlere taş çıkartıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Keskin çifti unutulmaya yüz tutmuş demircilik mesleğini sürdüren gelişen teknolojiye rağmen sürdürüyor.

Leyla ve eşi Erol Keskin babadan öğrendikleri demircilik mesleğini yıllardır sürdürüyor. Her gün ateş başında demir döverek ürettikleri balta, kürek, orak ve bahçe çapası ürünleri pazarda satarak geçimlerini sağlayan çift teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş olan demircilik mesleğinde gençlere taş çıkartıyor.

Uzun yıllar ateş başında demir dövdüğünü anlatan Leyla Keskin, "Küçük yaşta bu mesleğe başladım. Sonra eşimle devam ettim. Balta, bahçe çapası üreterek geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

"Sel felaketi nedeniyle bir yıl ihtiyaçlarımızı karşılayamadık"

Baba mesleğini sürdürdüğünü aktaran Erol Keskin, geçen yıl yaşadıkları sel felaketi sebebiyle işyerinin zarar gördüğünü anlattı.

Borç ile işyerini yeniden açtıklarını belirten Keskin, "Baba mesleğini devam ettiriyoruz. El emeği göz nuru ürünleri yapıp köylümüzün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kazma, kürek üreterek geçimimizi sağlıyoruz. Tarım işindeki alet edevatları yapabiliyoruz. Bir sene önce sel felaketi yaşadık. Felaketten dolayı çalışamadık. İşyerinde temizliğimizi yaptık. Az çok çalışmaya başladık. Bir sene ihtiyaçlarımızı karşılayamadık. İşyerimizdeki araç gereçlerimiz, ekipmanlarımız gitti. Borç yaparak yeni ekipmanlar aldık. Eşimle beraber çalışıyoruz" şeklinde konuştu.