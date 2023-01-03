Başrollerini Leyla Tanlar, Burak Dakak, Ecem Erkek, Binnur Kara, Zeynep Çamcı, Olgun Toker ve Yıldıray Şahinler'in başrolünü paylaştığı Güzel Günler dizisinin setinden aşk çıktı. Peki, Leyla Tanlar ve Burak Dakak sevgili mi? Burak Dakak sevgilisi kim?

"Güzel Günler" dizisinin genç oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak'ın sette başlayan arkadaşlıkları merak ediliyor. İkilinin sevenleri ise arama motorlarında Leyla Tanlar ve Burak Dakak sevgili mi? Burak Dakak sevgilisi kim? sorularını aratıyor. İşte merak edilenler...

LEYLA TANLAR VE BURAK DAKAK SEVGİLİ Mİ?

İlişkilerini saklamama kararı alan ikili, sosyal medya hesaplarından aşklarını ilan etti. Birlikte Anıtkabir'e giden genç oyuncular, çektikleri fotoğrafları Instagram hesaplarından yayınladı. İkilinin samimi pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birbirlerine de çok yakıştırıldılar.

İkilinin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar şöyle oldu;