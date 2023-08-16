Leyla Tanlar'ın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Leyla Tanlar kimdir sorusu araştırılmaktadır. Peki, Leyla Tanlar kimdir? Leyla Tanlar sevgilisi kim? Leyla Tanlar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Oyunculuk kariyerine Paramparça dizisiyle başlayan Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşında soruları araştırılmaktadır. Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden biri Leyla Tanlar hayatı merak konusu oldu. Burak Dakak ile ilişkisiyle adından söz ettiren Leyla Tanlar biyografisi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Leyla Tanlar kimdir? Leyla Tanlar sevgilisi kim? Leyla Tanlar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

LEYLA TANLAR KİMDİR?

13 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da doğan Leyla Tanlar, İtalyan lisesinden mezun olmuştur. Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine ise Akademi 35Buçuk'ta aldığı eğitimden sonra 2014 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2017 yılında sona eren Paramparça dizisiyle başlamıştır. Aynı yıl Gelişim Üniversitesinden 'En Çok Gelecek Vaat Eden Oyuncu Ödülü'nü almıştır. Şahin Tepesi dizisi bittikten sonra,2019 yılında FOX'ta yayımlanan Ferhat ile Şirin dizisinde başrolde Şirin karakterini canlandırdı. Günümüzde ise, Show TV'de yayımlanan Güzel Günler adlı dizide Selma karakterini canlandırmaktadır.

LEYLA TANLAR SEVGİLİSİ KİM?

Geçtiğimiz aylarda final yapan Neşeli Günler dizisinin setinde tanışan Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın arkadaşları kısa sürede aşka dönüştü.