Leyla Tanlar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Oyuncu Leyla Tanlar'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Leyla Tanlar geliyor. Peki, Leyla Tanlar kimdir, aslen nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Leyla Tanlar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

"Türkiye Tek Yürek" bağış programında da yer alan Leyla Tanlar'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Leyla Tanlar kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, hangi dizi ve filmlerde rol aldı, kaç yaşında? İşte detaylar...

LEYLA TANLAR KİMDİR?

Leyla Tanlar (d. 13 Aralık 1997, İstanbul), Türk oyuncudur.

13 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da doğan Leyla Tanlar, İtalyan lisesinden mezun oldu. Eğitimine Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine ise Akademi 35Buçuk'ta aldığı eğitimden sonra 2014 yılında yayımlanmaya başlayan Paramparça dizisiyle başlamıştır. Aynı yıl Gelişim Üniversitesinden 'En Çok Gelecek Vaat Eden Oyuncu Ödülü'nü almıştır. Şahin Tepesi dizisi bittikten sonra, 2019 yılında FOX'ta yayımlanan Ferhat ile Şirin dizisinde başrolde Şirin karakterini canlandırdı. Günümüzde ise, Show TV'de yayımlanan Güzel Günler adlı dizide Selma karakaterini canlandırmaktadır.

Leyla Tanlar 15 Şubat 2023 tarihinde tüm TV'lerde ortak gerçekleşen "Türkiye Tek Yürek" deprem bağış yayınında da yer aldı.

Rol aldığı yapımlar: