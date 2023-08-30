Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşında? Leyla Tanlar TV dizileri ve filmleri neler? Burak Dakak Leyla Tanlar sevgili mi?

Leyla Tanlar, Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınmış yüzlerinden biridir. Pek çok TV dizisi ve filmde yer alan Tanlar, yetenekli oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Peki, Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşında? Leyla Tanlar TV dizileri ve filmleri neler? İşte detaylar...

Son olarak Neşeli Günler dizisinde rol alan Leyla Tanlar'ın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Leyla Tanlar kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılmaktadır. Ünlü oyuncu Leyla Tanlar hangi dizilerde oynadığı merak konusu oldu. Peki, Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşında? Leyla Tanlar TV dizileri ve filmleri neler? Detaylar haberimizde...

LEYLA TANLAR KİMDİR?

13 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da doğan Leyla Tanlar, İtalyan lisesinden mezun olmuştur. Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine ise Akademi 35Buçuk'ta aldığı eğitimden sonra 2014 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2017 yılında sona eren Paramparça dizisiyle başlamıştır. Aynı yıl Gelişim Üniversitesinden 'En Çok Gelecek Vaat Eden Oyuncu Ödülü'nü almıştır. Şahin Tepesi dizisi bittikten sonra,2019 yılında FOX'ta yayımlanan Ferhat ile Şirin dizisinde başrolde Şirin karakterini canlandırdı. Son olarak Show TV'de yayımlanan Güzel Günler adlı dizide Selma karakterini canlandırmıştır.

LEYLA TANLAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Paramparça

Mehmed: Bir Cihan Fatihi

Şahin Tepesi

Ferhat ile Şirin Şirin

Güzel Günler