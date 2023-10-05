Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Leyla Şahin Usta izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Leyla Şahin Usta kaç yaşında, nereli? Leyla Şahin Usta hayatı ve biyografisi! Leyla Şahin Usta kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Leyla Şahin Usta hakkında araştırmalar yapılıyor. Leyla Şahin Usta kimdir? Leyla Şahin Usta kaç yaşında, nereli? Leyla Şahin Usta hayatı ve biyografisi!

LEYLA ŞAHİN USTA KİMDİR?

Leyla Şahin Usta Türk doktor ve siyasetçi.

Tıp eğitimini Viyana Medizinische Universität'de 2003 yılında tamamlamıştır. 2015 yılına kadar hekimlik yapmıştır. 25., 26. ve 27. dönem Konya milletvekilidir. Çok iyi düzeyde Almanca ve orta düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 2 çocuk annesidir. 18 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Üyelikleri

AK-DER (Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Üyesi,

Türk Tabipler Birliği İstanbul Üyesi,

Hekim Hakları Derneği Onur Üyesi,

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD)-Avusturya Kurucu Üyesi.