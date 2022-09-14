Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Leyla Lydia Tuğutlu kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Leyla Lydia Tuğutlu kimdir? Leyla Lydia Tuğutlu kaç yaşında, nereli?

Delibal filmiyle dikkatleri üstüne çeken Leyla Lydia Tuğutlu, Miss Turkey 2008 güzelidir. Şimdilerde anne olmak için gün sayan Leyla Lydia Tuğutlu kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Leyla Lydia Tuğutlu kimdir? Leyla Lydia Tuğutlu kaç yaşında, nereli? Leyla Lydia Tuğutlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989'da Berlin'de doğdu. Türk bir baba ile Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Yarı zamanlı olarak konservatuvara devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladıktan sonra konservatuvarı bırakarak, ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi'nde Alman dili ve edebiyatı öğrencisidir. Tuğutlu, iyi derecede Türkçe; İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. ATV'de yayımlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Kızım dizisinde Candan karakteri ile başrol oynadı.

Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması'nda Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında "Best Promising" seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da "Princess" ödülüne lâyık görüldü. Fashion TV 2007 Moda Ödülleri'nde "Gelecek vadeden model" seçildi.