Leyla Lydia Tuğutlu hamile mi? Leyla Lydia bebeğinin cinsiyeti ne? Leyla Lydia Tuğutlu kaç aylık hamile?

Geçtiğimiz aylarda uzun süredir birlikte olduğu Ceyhun Ergün ile sessiz sedasız evlenen Leyla Lydia Tuğutlu son paylaşımı sonrasında gündeme geldi. Peki, Leyla Lydia Tuğutlu hamile mi? Leyla Lydia bebeğinin cinsiyeti ne? İşte detaylar...

Uyanış: Büyük Selçuklu,Kızım ve Tatlı İntikam gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Pandemi öncesi evlilik teklifi aldığı Ceyhun Ergün ile sessiz sedasız evlenen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında gündeme geldi. Peki, Leyla Lydia Tuğutlu hamile mi? Leyla Lydia bebeğinin cinsiyeti ne? Detaylar haberimizde...

LEYLA LYDİA TUĞUTLU HAMİLE Mİ?

Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte Ceyhun Ergün ile evliliklerini anlatmıştı. Pandemi öncesinde İtalya'da evlilik teklifi alan güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törenle evlendiklerini söylemişti. Tuğutlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı karnı burnunda poz paylaşımı sonrasında hamile olduğu müjdesini de sevenleriyle paylaştı.

LEYLA LYDİA BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

Büyüyen karnıyla ilk pozlarını paylaşan oyuncu, "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk, yolu yarıladık bile" dedi. Güzel oyuncu paylaşımında "Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" diyerek bir erkek bebek beklediğinin de müjdesini vermiş oldu.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KAÇ AYLIK HAMİLE?

Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, 5 aylık hamile.