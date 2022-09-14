Uyanış:Büyük Selçuklu dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Leyla Lydia Tuğutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında merak konusu oldu. Peki, Leyla Lydia Tuğutlu evli mi? Leyla Lydia Tuğutlu eşi Ceyhun Ergün kimdir? İşte detaylar...

Çağatay Ulusoy ile rol aldığı Delibal filmi ile adından söz ettiren Leyla Lydia Tuğutlu, Uyanış: Büyük Selçuklu,Kızım ve Tatlı İntikam gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Leyla Lydia'nın özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları "Leyla Lydia Tuğutlu evli mi?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Leyla Lydia Tuğutlu evli mi? Leyla Lydia Tuğutlu eşi Ceyhun Ergün kimdir? Detaylar haberimizde...

LEYLA LYDİA TUĞUTLU EVLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte pandemi öncesinde İtalya'da evlilik teklifi aldığını anlatarak geçtiğimiz aylarda Ceyhun Ergün ile Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törenle evlendiklerini söylemişti.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU EŞİ CEYHUN ERGÜN KİMDİR?

Ceyhun Ergün 20 Kasım 1986 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi ve Filinta Bin Yılın Şafağında Çelebi Rıza rolüyle adından söz ettiren Ceyhun Ergün, geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu ile dünyaevine girmiştir.