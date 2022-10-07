Leyla Lydia Tuğutlu eşi kim? Leyla Lydia Tuğutlu eşi Ceyhun Ergün kimdir? Ceyhun Ergün Kimdir?

Çağatay Ulusoy ile rol aldığı Delibal filmi ile adından söz ettiren Leyla Lydia Tuğutlu, Uyanış: Büyük Selçuklu,Kızım ve Tatlı İntikam gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Leyla Lydia'nın özel hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Leyla Lydia Tuğutlu'nun eşinin kim olduğunu araştırıyor. Peki, Leyla Lydia Tuğutlu eşi kim? Leyla Lydia Tuğutlu eşi Ceyhun Ergün kimdir? Detaylar haberimizde...

LEYLA LYDİA TUĞUTLU EŞİ KİM?

Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte pandemi öncesinde İtalya'da evlilik teklifi aldığını anlatarak geçtiğimiz aylarda Ceyhun Ergün ile Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törenle evlendiklerini söylemişti.

CEYHUN ERGÜN KİMDİR?

Ceyhun Ergün 20 Kasım 1986 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi ve Filinta Bin Yılın Şafağında Çelebi Rıza rolüyle adından söz ettiren Ceyhun Ergün, geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu ile dünyaevine girmiştir.