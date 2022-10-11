Yıldız Kenter'ın kızı Leyla Kenter yaşamını yitirdi. Usta oyuncu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'in ölüm haberini birçok yapımda rol alan Gül Onat duyurdu. Peki, Leyla Kenter kimdir, neden öldü? Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter kaç yaşındaydı, mesleği ne? Leyla Kenter hayatı ve biyografisi nedir?

UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi efsane oyuncu Yıldız Kenter'in Nihat Akçan ile yapmış olduğu evlilikten dünyaya gelen çocuğu Leyla Kenter, 70 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Leyla Kenter kimdir, neden öldü? Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter kaç yaşındaydı, mesleği ne? Leyla Kenter hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

LEYLA KENTER KİMDİR?

29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'n kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya'da yaşamıştır. Leyla Kenter, Cambridge'de iki fakülte bitirmiş ve ardından Dışişleri Bakanlığı personeli olmuştur. Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünyaevine giren Leyla Kenter, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkânı bulamaması dolayısıyla görevinden istifa etmiştir.

Büyükelçi olarak görev yapan eşiyle birlikte Türkiye'ye geldiği dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nde dersler veren Leyla Kenter, kanser bir dönem tedavisi görmüştür.

Yıldız Kenter'in Nihat Akçan evliliğinden olan kızı Leyla Kenter, aynı zamanda Başlık Parası (Nazlı) 1973, Fatma Bacı (Ayşe) 1972, Vahşi Çiçek (Sema) 1971, Anneler Ve Kızları (Iraz) dizilerinde de rol almıştır.

LEYLA KENTER NEDEN ÖLDÜ?

Uzun yıllardır kanser tedavisi gördüğü bilinen Kenter'in vefat haberini oyuncu Gül Onat, sosyal medya hesabından "Sevgili Leylâ anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok Üzgünüm" ifadeleri ile paylaştı.