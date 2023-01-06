Eflatun Film imzalı, 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de 3 sezon olarak yayınlanan ve 2021 yılından itibaren ise dijital içerik platformu olan Exxen 'de yayınlanmaya devam eden Leyla ile Mecnun, bir döneme damga vurdu. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile mecnun yeni sezona hangi kanalda olacak? Leyla ile mecnun dizisinin konusu ne? Leyla ile mecnun dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer alacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2011 yılında TRT 1 ekranlarında başlayan ve Türkiye'nin en sevilen absürt komedi diz itüründen olan Leyla ile Mecnun yeni yılda tekrarlardan izleyicisinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile mecnun yeni sezona hangi kanalda olacak? Leylaile mecnun dizisinin konusu ne? Leyla ile mecnun dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer alacak? Detaylar haberimizde...

LEYLA İLE MECNUN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Leyla ile Mecnun dizisi 2014 yılında final yapmıştı. Hayranlarının yoğun ısrarı sonrası Exxen ile ekranlara geri dönen dizinin 7 sezonunun 6 Ocak 2023 Cuma günü yayınlanacağı açıklandı.

LEYLA İLE MECNUN DİZİSİ HANGİ KANALDA OLACAK?

Leyla ile Mecnun dizisi yeni sezonda, yeni bölümleriyle Türkiye'nin dijital içerik platformu EXXEN ekranlardan izleyicileriyle buluşacak.

LEYLA İLE MECNUN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALACAK?

Senaristliğini Burak Aksak'ın, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği dizinin başrollerini ise Ali Atay, Deniz Işın, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant ve Köksal Engür paylaşıyor.

LEYLA İLE MECNUN KONUSU NEDİR?

Leyla ile Mecnun, Eflatun Film tarafından yapılıp TRT 1'de 3 sezon yayımlanan ve final yapamadan yayından kaldırılan absürt komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi temel olarak efsanevî karakterler Leylâ ile Mecnun'un hikayesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilimkurgu, durum komedisi ögeleri eklenmiştir.

Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek, yatak sayısının azlığından dolayı yan yana yatırılırlar. Ailelerinin "doğar doğmaz birbirlerini buldular" sözü üzerine beşik kertmesi yapılan bebekler, isimlerini de efsane aşıklar Leylâ ve Mecnun'dan alırlar.

Aradan 25 yıl geçer. Bir sabah ailesi Mecnun'a durumu anlatır ve Leyla'yı istemeye giderler. Mecnun başta bu durumdan rahatsızlık duysa da Leyla'yı görür görmez aşık olur. Onu etkilemek için ne yapacağını bilemeyen Mecnun, bir gece rüyasında aksakallı dedeyi görür. Aksakallı dedenin rüyalarından çıkıp Mecnun'la beraber yaşamaya başlamasıyla da işler karışır.[6] Mecnun Leylayı bir trafik kazasında kaybeder. Bu durumu kabullenemeyen Mecnun 1 yıl kimseyle konuşmaz.

Daha sonra Leyla'nın organlarının bağışlandığını öğrenir. Bunun peşine düşen Mecnun Leyla'nın kalbini alan Şirin ve ciğerini alan Sedef ile tanışır. Bir yanda kültürlü ve bilgili Şirin diğer yanda kuryelik yapan ve kendi gibi olan Sedef vardır. Mecnun ikisi arasında gidip gelir ancak ikisiyle de mutlu olamaz. Sedef ve Şirin mahalleyi terk eder. Leyla'sının peşinde çöllere düşen Mecnun daha sonra babasının eski bir arkadaşı olan Ömer'in kızı Leyla'ya aşık olur.