Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 5. bölümü yayınlanacak mı?
Bu akşam Leyla: Hayat Aşk Adalet yayınlanacak mı 9 Ekim Çarşamba NOW yayın akışı seyirciler tarafından araştırılıyor. Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi yeni bölümü ne zaman, hangi tarihte yayınlanacağı gündeme geliyor. Peki, Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı? Leyla: Hayat Aşk Adalet 5. bölümü yayınlanacak mı?
Now yayınlanan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi, yeni sezon bölümüyle seyirciler tarafından merakla bekleniyor. 9 Ekim Çarşamba Leyla: Hayat Aşk Adalet var mı ve NOW yayın akışında bugün hangi diziler var sorularına yanıt aranıyor. Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi yeni bölümü var mı? Bu akşam Leyla: Hayat Aşk Adalet var mı? Leyla: Hayat Aşk Adalet 5. bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…
LEYLA: HAYAT AŞK ADALET BU AKŞAM VAR MI?
NOW ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi her Çarşamba saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.
LEYLA: HAYAT AŞK ADALET DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?
Geçmişte Güzide'nin hem Cino'yu hem de Leyla'yı korumak için yaptığı planı ile iki çocuk için de yeni bir hayat başlamıştır. Her defasında Nur'un tuzağına düşen Tufo, Nur ile evlenmeye karar verir ve Nur'un kurguladığı yeni hayata sahip olur. Leyla, Nur'un kendisinden şüphelenmesi üstüne yeni bir plan yapar. Civan'ın kurduğu bir cümleden yola çıkan Leyla, ona mutlu olacağı bir sürpriz hazırlar.
9 EKİM NOW YAYIN AKIŞI
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
- 00:00 Hudutsuz Sevda
- 02:30 Kötü Kan
- 04:45 Yasak Elma
- 06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce