Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 5. bölümü yayınlanacak mı?

Now yayınlanan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi, yeni sezon bölümüyle seyirciler tarafından merakla bekleniyor. 9 Ekim Çarşamba Leyla: Hayat Aşk Adalet var mı ve NOW yayın akışında bugün hangi diziler var sorularına yanıt aranıyor. Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi yeni bölümü var mı? Bu akşam Leyla: Hayat Aşk Adalet var mı? Leyla: Hayat Aşk Adalet 5. bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET BU AKŞAM VAR MI?

NOW ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi her Çarşamba saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Geçmişte Güzide'nin hem Cino'yu hem de Leyla'yı korumak için yaptığı planı ile iki çocuk için de yeni bir hayat başlamıştır. Her defasında Nur'un tuzağına düşen Tufo, Nur ile evlenmeye karar verir ve Nur'un kurguladığı yeni hayata sahip olur. Leyla, Nur'un kendisinden şüphelenmesi üstüne yeni bir plan yapar. Civan'ın kurduğu bir cümleden yola çıkan Leyla, ona mutlu olacağı bir sürpriz hazırlar.

9 EKİM NOW YAYIN AKIŞI