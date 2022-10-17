HDP Milletvekili olan Leyla Güven'in kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla Leyla Güven mesleği ne? sorusu aratılmakta. HDP Milletvekili olan Leyla Güven vatandaşların merak konusu haline geldi. Peki, Leyla Güven kimdir? Leyla Güven kaç yaşında, nereli? Leyla Güven mesleği ne? Leyla Güven hayatı ve biyografisi! İşte Leyla Güven hakkında merak edilenler... ,

Leyla Güven kimdir? sorusu merak ediliyor. HDP Milletvekili olan Leyla Güven vatandaşların merak konusu haline geldi. Peki, Leyla Güven kimdir? Leyla Güven kaç yaşında, nereli? Leyla Güven mesleği ne? Leyla Güven hayatı ve biyografisi! İşte Leyla Güven hakkında merak edilenler...

LEYLA GÜVEN KİMDİR?

6 Mayıs 1964 yılında Cihanbeyli'de doğdu. Kürt asıllı Türk siyasetçidir. Leyla Güven 6 Mayıs 1964'te Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde doğdu. Ortaokulu tamamladıktan sonra Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Almanya'da işçi olan ailesinin yanında geçirdi. Siyasete 1994'te Halkın Demokrasi Partisi Konya İl Yönetim Kurulu üyesi olarak girdi. Güven sırasıyla; HADEP Konya Kadın Kolları Başkanlığı, HADEP Merkezi Kadın Kolları Yöneticiliği, Demokratik Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi, DEHAP Adana Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. Adana'nın Seyhan ilçesi Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanı ve Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediye Başkanı olarak görev aldı. Haziran 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) 25. Dönem Şanlıurfa milletvekili olarak meclise girdi. 2018 genel seçimlerinde HDP 27. Dönem Hakkâri milletvekili olarak tekrar seçildi. Hakkındaki KCK soruşturması nedeniyle cezaevinde bulunduğu sırada PKK lideri Abdullah Öcalan için açlık grevi yaptı.